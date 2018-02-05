Ругавшие своих военных за операцию в Сирии турки оказались за решеткой

В Турции полиция арестовала 573 человека, которые публично критиковали военную операцию ”Оливковая ветвь”, проводимую Анкарой в сирийском Африне. Об этом сообщает МВД страны, передает в понедельник, 5 февраля, Cumhuriyet.

В частности, 449 человек задержаны и помещены под стражу с 29 января по 5 февраля ”за распространение террористической пропаганды в соцсетях”, еще 124 — за участие в протестах.

Операцию ”Оливковая ветвь” против формирований курдов Турция проводит с 20 января. Военным помогают боевики ”Сирийской свободной армии”. Анкара считает террористами представителей курдской партии ”Демократический союз” (PYD) и ее вооруженные Отряды народной самообороны (YPG).

Граждане Турции неоднократно оказывались за решеткой за критику местных властей. В феврале 2016-го суд приговорил 24-летнюю журналистку Хиляль Калафат к 28 месяцам тюрьмы за оскорбление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Она опубликовала в Facebook несколько записей, одна из которых, по мнению прокуратуры, оскорбляла главу государства. Спустя некоторое время Калафат удалила сообщение, но неназванный пользователь успел подать жалобу на нее через официальный портал правительства.