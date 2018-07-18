18.07.2018, 10:45

Рублю предсказали обвал

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Lenta.ru
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Rublad
RubladFoto: Hendrik Osula

Курсы основных мировых валют по отношению к рублю продолжат расти из-за смягчения валютного контроля в отношении подпавших под санкции США российских компаний-экспортеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор Райффайзенбанка.

По мнению аналитиков, принятые Госдумой поправки, смягчающие валютный контроль, в итоге ускорят отток капитала и рост дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке, что в свою очередь приведет к ослаблению рубля. Райффайзенбанк прогнозирует цену в коридоре 65-70 рублей за доллар уже в течение года.

Вопрос ослабления валютного контроля обсуждался в правительстве еще с 2017 года. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, как сообщала газета ”Ведомости” (принадлежит семье Демьяна Кудрявцева), предлагал либерализовать законодательство, в частности, отменить обязательный возврат валютной выручки, но взамен дать правительству право вводить в кризис жесткие ограничения.

Позже чиновник опроверг сообщения СМИ, против смягчения валютного контроля выступал и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Тем не менее 29 июня 2018 года правительство вновь вернулось к обсуждению этого вопроса, а 12 июля Госдума внесла соответствующие поправки в закон о валютном регулировании.

Требование к компаниям продавать валютную выручку появилось в декабре 2014 года, когда курс рубля к доллару и евро стремительно обрушился, а на рынке сложилась нехватка валюты. Президенту Владимиру Путину тогда приходилось в ручном режиме обзванивать крупных экспортеров.

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