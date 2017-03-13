РПЦЗ призвала убрать Ленина с Красной площади и снести памятники ему

Русская православная церковь за границей по случаю столетия революции призвала освободить населенные пункты от памятников Ленину, а центр Москвы — от его тела.

"Одним из символов примирения русского народа с Господом могло бы служить освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников. Это все символы беды, трагедии и крушения нашей богоданной державы. Так же следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований", — говорится в послании Архиерейского Синода РПЦЗ, которое приводит ее пресс-служба.

Как отмечается в тексте, остановила бурное развитие России "лишь организованная и поддержанная западными странами революция".

"В этой связи следует помнить, что сегодняшняя неустанная травля России со стороны "западной цивилизации" существовала и сто лет тому назад, да и много прежде. Миру была ненавистна Российская империя, наследница святой православной Руси. Ни верность союзническому долгу, ни всегдашняя готовность русских государей к сотрудничеству не помогали. Характерно высказывание знаменитого британского политического деятеля лорда Палмерстона: "Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет", — сказано в документе.

Авторы послания заявили, что революция в России — "плод забвения и небрежения к вере Христовой и отступление от богоустановленной власти". Они указали на то, что российские образованные сословия, воспитанные в традициях т.н. западничества, "едва ли не с самоубийственным упорством толкали Россию в пропасть, всячески склоняя русский народ к отказу от своей веры, своего царя и своего Отечества".