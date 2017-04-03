РПЦ выступила за захоронение тела Ленина

Представитель РПЦ вновь призвал захоронить тело Владимира Ленина, забальзамированное и покоящееся в Мавзолее на Красной площади. Страна опоздала с этим "на четверть века", заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

"Именами палачей нельзя называть улицы и площади. Имена террористов и революционеров не должны увековечиваться в наших городах. Памятники этим людям не должны стоять на наших площадях. Мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение", — заявил иерарх в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24". (Цитата по "Интерфаксу".)

При этом он отметил, что сейчас никто не заинтересован в том, чтобы "разбередить старые раны, взбудоражить наше общество, спровоцировать раскол".

"Я бы сказал, что мы с этими решениями опоздали уже на четверть века. Их надо было принять тогда сразу же. Когда памятник Дзержинскому с площади Дзержинского убирали (в 1991 году), тогда же надо было и вынести тело Ленина из мавзолея. Если этого не сделали тогда, то сейчас нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие", — заявил представитель РПЦ.

Он также напомнил, что во время голосования в рамках проекта "Имя России" в 2008 году патриарх Кирилл в бытность митрополитом призывал к тому, чтобы россияне отдали свой голос святому князю Александру Невскому, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов отстаивал имя Ленина. Тогда Кирилл сказал Зюганову, что тот "избрал неправильного героя", олицетворяющего его идеи.

Дискуссии о возможном выносе тела Ленина из Мавзолея и его захоронении ведутся с конца 1980-х годов, активизируясь в преддверии дня рождения вождя 22 апреля и даты его смерти — 21 января. В начале 2016 года президент Владимир Путин заявил, что, по его мнению, некоторые идеи Ленина привели к разрушению исторической России. В то же время, говоря о возможном перезахоронении вождя, он призвал подходить к этому вопросу аккуратно, чтобы не расколоть российское общество.