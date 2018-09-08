08.09.2018, 18:47

РПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалии

 (24)
Интерфакс
EST 5
Mälestusteenistus-19
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по "украинскому вопросу". Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

Он напомнил, что несколько дней назад патриарх Кирилл предпринял поездку в Стамбул для встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

"Внешне это была вполне цивилизованная, вежливая и даже братская беседа. Но, к сожалению, константинопольская сторона не только не услышала наши аргументы, но даже поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно", — сказал митрополит.

Митрополит Иларион отметил, что если украинская церковь получит автокефалию, отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны.

"Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем", — сказал иерарх.

Ранее сегодня Синод Русской православной церкви выступил со специальным заявлением в связи со вчерашнем назначением двух представителей патриарха Варфоломея на Украину. В нем говорится о "грубейшем попрании канонов" со стороны Константинопольского патриархата. По мнению Синода, действия Варфоломея заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквями и "создают реальную угрозу единству всего мирового православия".

Накануне стало известно, что Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Экзархат в современном православии и католицизме восточных обрядов — отдельный церковный округ, расположенный за пределами страны основной юрисдикции данной поместной церкви (патриархата), может специально создаваться для окормления верующих данного обряда. Экзарх — титул главы этой административно-территориальной единицы.

​Несколькими днями ранее, 1 сентября, в ходе Синаксиса (Архиерейского собора) Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, "поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему". Поводами для этого патриарх назвал просьбы украинского правительства и лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата".

Как сообщалось, в апреле президент Украины Петр Порошенко обратился к Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии церкви на Украине и объявил о намерении создать "единую поместную церковь". Верховная рада обращение президента поддержала.

Автокефальная православная церковь в современном понимании — это поместная православная церковь с закрепленной за ней канонической территорией, на которой не должны действовать другие поместные церкви. Этот статус предполагает ее административную независимость от других поместных церквей.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Таллинне председатель КТ перевела на личный счет и за рубеж 140 тысяч евро, а затем покончила с собой

08.09.2018
Дом по адресу Муху, 5, гудит как растревоженный улей: председатель Валентина Ильченко на протяжении двух недель переводила со счета товарищества на свой личный счет и неким зарубежным фондам огромные суммы денег, пока не опустошила полностью счета КТ. В общей сложности было выведено 140 00 евро! А потом председатель покончила с собой. И жители дома недоумевают: почему ни полиция, ни банки не смогли с этим ничего поделать? И куда смотрят Бюро по отмыванию денег и Финансовая инспекция, выясняла "МК-Эстония".
Подробнее



РПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалии

08.09.2018
В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по "украинскому вопросу". Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу в эфире телеканала "Россия-24".
Подробнее

Тень блокады. Об одной из самых мрачных страниц войны рассказывают боец, медсестра, доброволка и ребенок блокады

08.09.2018
8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Продлившись долгих 872 дня, она унесла почти миллион жизней, 2/3 погибших при этом были мирными жителями. Наш автор Светлана Белоусова записала воспоминания людей, которые жили в окружении, спасались сами и спасали других, прорывали кольцо и освобождали город.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €


ФОТО: В Ласнамяэ "негодяи с художественными наклонностями" сломали площадку, управа ищет свидетелей

08.09.2018
Управа столичного района Ласнамяэ обращается к жителям с просьбой помочь в поисках и поимки вандалов. К сожалению, на этой неделе акту вандализма подверглась игровая площадка парка Тондилоо. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева назвала вандалов негодяями с художественными наклонностями.
Подробнее

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Таллиннский марафон: многие улицы перекрыты, изменен график общественного транспорта

08.09.2018
В субботу и воскресенье в связи с Таллиннским марафоном будут перекрыты многие столичные улицы — большинство из них все же лишь на пару часов. Смотрите, повлияет ли маршрут марафона на ваше передвижение по центру.
Подробнее