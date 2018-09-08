08.09.2018, 18:47

РПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалии

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Интерфакс
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фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по "украинскому вопросу". Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

Он напомнил, что несколько дней назад патриарх Кирилл предпринял поездку в Стамбул для встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

"Внешне это была вполне цивилизованная, вежливая и даже братская беседа. Но, к сожалению, константинопольская сторона не только не услышала наши аргументы, но даже поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно", — сказал митрополит.

Митрополит Иларион отметил, что если украинская церковь получит автокефалию, отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны.

"Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем", — сказал иерарх.

Ранее сегодня Синод Русской православной церкви выступил со специальным заявлением в связи со вчерашнем назначением двух представителей патриарха Варфоломея на Украину. В нем говорится о "грубейшем попрании канонов" со стороны Константинопольского патриархата. По мнению Синода, действия Варфоломея заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквями и "создают реальную угрозу единству всего мирового православия".

Накануне стало известно, что Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Экзархат в современном православии и католицизме восточных обрядов — отдельный церковный округ, расположенный за пределами страны основной юрисдикции данной поместной церкви (патриархата), может специально создаваться для окормления верующих данного обряда. Экзарх — титул главы этой административно-территориальной единицы.

​Несколькими днями ранее, 1 сентября, в ходе Синаксиса (Архиерейского собора) Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, "поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему". Поводами для этого патриарх назвал просьбы украинского правительства и лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата".

Как сообщалось, в апреле президент Украины Петр Порошенко обратился к Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии церкви на Украине и объявил о намерении создать "единую поместную церковь". Верховная рада обращение президента поддержала.

Автокефальная православная церковь в современном понимании — это поместная православная церковь с закрепленной за ней канонической территорией, на которой не должны действовать другие поместные церкви. Этот статус предполагает ее административную независимость от других поместных церквей.

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РПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалии

08.09.2018
В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по "украинскому вопросу". Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу в эфире телеканала "Россия-24".
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