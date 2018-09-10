РПЦ пообещала "крайне жесткий" ответ на действия Константинополя по Украине

В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, если тот предоставит автокефалию Украинской церкви.

"Ответные шаги со стороны Московского патриархата обязательно последуют", — заверил Легойда, добавив, что они будут "крайне жесткими". При этом священник подчеркнул, что "Русская церковь до конца пытается сохранить мир и до конца пытается уберечь братьев от каких-то непоправимых шагов". По его словам, наглядной демонстрацией готовности к переговорам стала встреча русского патриарха Кирилла с константинопольским патриархом Варфоломеем I в Стамбуле 31 августа.