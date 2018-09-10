РПЦ пообещала "крайне жесткий" ответ на действия Константинополя по Украине

Русская православная церковь уже готовит ответ на действия Константинопольского патриархата в отношении Украины. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в программе "Воскресный вечер" на канале "Россия 1".
В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, если тот предоставит автокефалию Украинской церкви.
"Ответные шаги со стороны Московского патриархата обязательно последуют", — заверил Легойда, добавив, что они будут "крайне жесткими". При этом священник подчеркнул, что "Русская церковь до конца пытается сохранить мир и до конца пытается уберечь братьев от каких-то непоправимых шагов". По его словам, наглядной демонстрацией готовности к переговорам стала встреча русского патриарха Кирилла с константинопольским патриархом ВарфоломеемI в Стамбуле 31 августа.
Минувшей весной президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви на Украине. На днях в ходе Синаксиса (Архиерейского Собора) Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, "поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему". На том же соборе было подтверждено, что Вселенский (Константинопольский) патриархат может предоставлять автокефалию без каких-либо согласований.
"Назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви. Данное решение Константинопольского патриархата противоречит 2-му правилу Второго Вселенского (Константинопольского) Собора: "не будучи приглашенными, епископы пусть не переходят за пределы своей области", — говорится в заявлении отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата. Там отмечается, что назначение экзархов в Киев произошло без ведома митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия как единственного канонического епископа города Киева, а ответственность за возможные негативные последствия этого действия будет лежать на Константинопольском патриархате.