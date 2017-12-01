РПЦ официально запретила однополые браки и браки с еретиками

Архиерейский собор одобрил принятое Русской православной церковью положение ”О канонических аспектах церковного брака”, содержащее запрет на заключение однополых браков и браков с еретиками, передает агентство городских новостей ”Москва”.

”Церковь категорически не признает и не признает союзы лиц одного пола в качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством, а также другие формы сожительства, не соответствующие ранее данному определению брака как союза между мужчиной и женщиной”, — говорится в тексте положения.

В документе также говорится о необходимости поддерживать ”древние церковные каноны”, запрещавшие православным христианам вступать в брак с еретиками ”ради защиты Церкви от распространения ереси”.