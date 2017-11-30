РПЦ официально признала Украинскую церковь независимой

РПЦ впервые официально признала независимый статус Украинской церкви, передает ”Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу форума.

”Участники Собора единогласно поддержали просьбу митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия выделить для УПЦ отдельную главу в уставе Московского патриархата”, — сказали в пресс-службе.

С настоящего момента в уставе Московского патриархата будет прописано, что центр управления УПЦ находится в Киеве. Общецерковный суд будет распространяться на всю территорию Московского патриархата за исключением Украины.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступит на заседании собора 1 декабря.