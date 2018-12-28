РПЦ объединит свои западноевропейские приходы

Как отмечается, из них будет образован патриарший экзархат.

”Русская православная церковь организовала патриарший экзархат из тех приходов, которые были у нее за рубежом”, — говорится в обращении.

Подчеркивается, что речь идет о Германии, Франции, Испании и Австрии.

Ранее сообщалось, что в РПЦ рассказали о последствиях создания на Украине новой церкви.