Ростехнадзор не нашел нарушений на ядерном заводе, где была зафиксирована радиоактивная утечка

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) не нашла нарушений в работе производственного объединения ”Маяк” в Челябинской области, где ранее была зафиксирована высокая концентрация радиоактивного изотопа рутений-106. Об этом сообщается на сайте ведомства.

”В ходе проверки установлено, что в течение августа-октября 2017 года на территории ФГУП "ПО Маяк", его санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения удельная активность радионуклидов в приземном воздухе, включая удельную активность изотопа рутений-106, не превышала допустимых и контрольных уровней, установленных для предприятия. Никаких нарушений, которые могли бы явиться причиной выброса в атмосферу изотопа рутений-106, проведенной проверкой не выявлено”, — говорится в пресс-релизе. В нем уточняется, что проверка завода проводилась с 26 октября по 3 ноября 2017 года.

В ведомстве отметили, что в этот же период в Европе регистрировался высокий уровень активности изотопа. Самые высокие показатели были зафиксированы 30 сентября в столице Румынии Бухаресте.

Специалисты федеральной службы заявили, что уровень концентрации рутения-106 не представляет опасности. В пресс-службе Минприроды России также подтвердили, что зафиксированный на Южном Урале уровень превышения содержания рутения-106 был на несколько порядков ниже допустимой нормы.

В свою очередь, в ”Росатоме” сообщили, что никаких инцидентов и аварий, из-за которых мог бы вырасти уровень концентрации изотопа, не было.

На повышение уровня содержания изотопа первоначально пожаловались в Европе. В конце сентября немецкое ведомство по радиационной защите обнаружило в воздухе Германии и Австрии безопасные для населения концентрации рутения-106. В ведомстве предполагали, что источник изотопа мог находиться в России на Южном Урале. Позднее Росгидромет сообщил, в сентябре и октябре 2017 года высокое загрязнение окружающей среды рутением-106 фиксировалось на Южном Урале, в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону. Однако концентрации рутения-106 не превышали предельно допустимые и не представляли угрозы населению.

В селе Аргаяш и поселке Новогорный в Челябинской области уровень концентрации превышал нулевые показания предыдущего месяца в 986 и 440 раз соответственно. Рядом с этими населенными пунктами находится ядерное оружейное предприятие ”Маяк”, чьи представители отрицали причастность организации к выбросу рутения.