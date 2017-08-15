Рост цен в России ускорился в пять раз

Дефлятор потребительских цен в России, который отражает реальные изменения уровня стоимости товаров и услуг, в июле вырос в пять раз по сравнению с июньскими показателями — с 0,3 до 1,5 процента. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает исследовательский холдинг ”Ромир”.

В компании пояснили, что основа для расчета дефлятора — данные о ”реально совершенных покупках по реальным ценам”. Дефлятор фактически показывает среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.

Причиной резкого увеличения дефлятора оказались выросшие на 3,6 процента тарифы на коммунальные услуги. Если бы потребители не смогли сэкономить на покупке повседневных товаров (они сократили расходы на 0,5 процента), возможно, рост дефлятора был бы еще выше, отмечается в сообщении ”Ромира”.

Официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем, и данные статистического ведомства можно считать объективными с некоторыми ограничениями, считают в исследовательском холдинге.

”Таким образом, июльское значение дефлятора оказалось фактически несопоставимым с показателем официальной инфляции, рассчитанной Росстатом в 0,1 процента”, — резюмируют в ”Ромире”.

11 августа ЦБ предупредил, что продовольственная инфляция в России может повыситься из-за сокращения урожая отдельных видов овощей и фруктов. При этом двумя днями ранее Минэкономразвития сообщило, что цены на плодоовощную продукцию в ближайшие месяцы могут снизиться на 15 процентов.