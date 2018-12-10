Россию заподозрили в причастности к организации протестов во Франции

К массовым акциям протеста во Франции, начавшимся в середине ноября, может быть причастна Россия, объявила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем фейсбуке.
Поводом для такого заявления стала фотография с флагом ДНР, сделанная, как предполагается, в Париже, пишет Медуза.
По версии СБУ, с флагом самопровозглашенной республики позируют Сорлин Фабрис, член «Международного аналитического центра „Катехон“», связанного с российским бизнесменом Константином Малофеевым, и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».
Возможность иностранного вмешательства в акции протеста проверяет и Генеральный секретариат по вопросам обороны и национальной безопасности Франции (SGDSN), пишет Le Parisien. Речь, по данным издания, идет о призывах к протестам в соцсетях. О каком именно иностранном государстве идет речь, в статье не уточняется.
Британская The Times, в свою очередь сообщала, что призывы к участию в акциях протеста распространялись через сеть из более чем 200 твитер-аккаунтов, связанных с Россией.
Участники акций протеста «желтых жилетов» (демонстранты носят светоотражающие жилеты, который французские водители обязаны возить в автомобилях) первоначально протестовали против планов повышения цен на бензин. Власти Франции отменили повышение, однако протесты продолжились. Теперь демонстранты протестуют против правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.
Во время очередной акции протеста в Париже, прошедшей 8 декабря, были задержаны несколько сотен человек. Из-за протестов были закрыты музеи, станции метро и магазины в центре города, а также Эйфелева башня.