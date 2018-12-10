Россию заподозрили в причастности к организации протестов во Франции

Поводом для такого заявления стала фотография с флагом ДНР, сделанная, как предполагается, в Париже, пишет Медуза.

По версии СБУ, с флагом самопровозглашенной республики позируют Сорлин Фабрис, член «Международного аналитического центра „Катехон“», связанного с российским бизнесменом Константином Малофеевым, и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».

Возможность иностранного вмешательства в акции протеста проверяет и Генеральный секретариат по вопросам обороны и национальной безопасности Франции (SGDSN), пишет Le Parisien. Речь, по данным издания, идет о призывах к протестам в соцсетях. О каком именно иностранном государстве идет речь, в статье не уточняется.