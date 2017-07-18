Россию обязали выплатить Нидерландам 5,4 млн евро за задержание Arctic Sunrise

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, обязал Россию выплатить Нидерландам почти 5,4 млн евро за задержание судна "Гринпис" Arctic Sunrise в 2013 году.

В частности, 2,46 млн евро взыскиваются с России как компенсация материального ущерба, причиненного находившимся на корабле 30 людям — активистам и журналистам, 1,695 млн евро — в качестве компенсации ущерба судну, 600 тыс. евро — компенсация нематериального ущерба людям с судна, 625 тысяч евро — компенсация долей РФ в авансах на оплату арбитражных издержек Нидерландов.

Арбитражный процесс продолжается с осени 2013 года, когда после акции на платформе "Приразломная" российские пограничники высадились на корабль Arctic Sunrise, шедший под флагом Нидерландов.

19 сентября 2013 года российские пограничники задержали 30 участников команды ледокола "Гринпис" Arctic Sunrise за попытку проведения акции протеста против нефтедобычи на платформе "Приразломная" в Печорском море. 28 активистов и два журналиста были задержаны и провели два месяца в СИЗО Мурманска и Петербурга. Сначала ихобвиняли в пиратстве, потом переквалифицировали их действия на статью "хулиганство". Позже задержанных выпустили под залог после амнистии, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Судно Arctic Sunrise вернули "Гринпису" лишь через девять месяцев после задержания. Во время простоя в порту Мурманска оно сильно пострадало.

В августе 2015 года Постоянный арбитражный суд в Гааге вынес постановление, согласно которому Нидерланды могут рассчитывать на компенсацию от России по делу о задержании судна.