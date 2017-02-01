Россию и Белоруссию разделит пограничная зона

С 7 февраля 2017 года ФСБ России установит режим пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией. На въезде на соответствующие участки Псковской, Смоленской и Брянской областей установят пункты пропуска и предупреждающие знаки. Такие меры необходимы для контроля перемещений граждан третьих стран из-за существующей разницы миграционного законодательства Москвы и Минска, пишет gazeta.ru.

Директор ФСБ России Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией. Соответствующие приказы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации и в ”Российской газете”. Они вступают в силу с 7 февраля 2017 года.

Во всех трех приказах региональным пограничным управлениям предписано ”установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону”.

Ранее в Смоленской области пограничная зона отсутствовала, в Брянской области существовала только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Латвией и Эстонией.

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Пограничная зона на границе России и Белоруссии существовала до 1995 года. Затем, в связи с подписанием Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 21 февраля 1995 года, она была упразднена. Ее восстановление в 2017 году объясняется необходимостью усиления контроля за миграционными потоками, пояснил ”Газете.Ru” источник в Пограничной службе ФСБ.

С тех пор пограничные и дипломатические ведомства двух стран так и не согласовали правила въезда для граждан третьих стран. На протяжении 20 лет никто не видел в этом проблемы, и иностранцы свободно въезжали в Россию через Белоруссию.

Режим пограничной зоны вдоль белорусской границы вводится, чтобы сдержать поток мигрантов и санкционных товаров, подтвердил собеседник ”Газеты.Ru” в одном из региональных пограничных управлений ФСБ.

По его словам, это связано с тем, что ”разность” миграционного законодательства двух стран позволяет со стороны так называемых неконтролируемых границ пересекать российскую госграницу лицам третьих стран.

Он напомнил, что, к примеру, между Москвой и Тбилиси существует визовый режим. Однако граждане Грузии обходят его, попадая на территорию России через Белоруссию.

”Помните, польские дипломаты, которые пытались проехать через российско-белорусский участок? Несмотря на то что там нет пунктов пропуска, установленных в соответствующих международных соглашениях, — напомнил собеседник. —

Белорусы хотят в Россию — пожалуйста, их практически не проверяет таможня. Мы можем свободно ввозить в Белоруссию и из нее в Россию все личные вещи. А граждане остальных стран должны проходить полную процедуру”.

По словам собеседника, отсутствие пограничной зоны — это проблема для всех контрольных органов: таможни, Россельхознадзора и других.

”Потому что из третьих стран тоннами ввозятся санкционные товары: польские яблоки, абрикосы, фуа-гра”, — констатировал источник ”Газеты.Ru”.

Пограничник также напомнил, что в 2014 году Белоруссия ввела пограничную зону со своей стороны.

В пояснительной записке к проекту приказа на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов указано, что документ ”направлен на создание необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке и проведение мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов”.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко упростил правила въезда в страну для граждан 80 государств. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что перед публикацией соответствующего указа Минск провел с российской стороной все необходимые консультации.