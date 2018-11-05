Россиянин похоронил мать за границей и 15 лет получал ее пенсию

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК), так как он в течение полутора десятка лет получал пенсию за умершую.

По словам Волк, о незаконных действиях гражданина стало известно, когда сотрудники Национального центрального бюро Интерпола областного управления МВД получили от зарубежных коллег акт о смерти россиянки в 2001 году.