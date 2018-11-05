05.11.2018, 13:42

Россиянин похоронил мать за границей и 15 лет получал ее пенсию

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Lenta.ru
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IMGP0005 (Large)
IMGP0005 (LFoto: Astrid Lepik

В Тульской области полиция узнала о жителе, скрывшем факт смерти своей матери в 2001 году и похоронившем ее за границей. Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК), так как он в течение полутора десятка лет получал пенсию за умершую.

По словам Волк, о незаконных действиях гражданина стало известно, когда сотрудники Национального центрального бюро Интерпола областного управления МВД получили от зарубежных коллег акт о смерти россиянки в 2001 году.

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