Более половины россиян в грядущем году ожидают громких отставок чиновников и новых коррупционных скандалов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные декабрьского опроса "Левада-Центра".

Скандальные отставки чиновников в наступающем году прогнозируют 60% респондентов. Доля тех, кто положительно ответил на вопрос о возможности коррупционных скандалов, остается стабильно высокой с 2007 года и всегда превышает 50%, указывают социологи, объясняя такие ожидания россиян тем, что на конец года пришлось сразу несколько крупных коррупционных историй, в том числе задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева, а также влиянием, оказываемым на граждан средствами массовой информации, которые ежегодно сообщают о 750-800 преступлениях коррупционной направленности (как минимум два сообщения в день).

Резко снизилась за последние годы доля тех, кто ожидает массовых волнений: 21% респондентов счел, что они возможны в 2017 году, — более чем вдвое меньше, чем четыре года назад. Число граждан, ожидающих государственного переворота, сократилось за тот же период с 20 до 9%. Доля ожидающих противостояний на национальной почве стала почти втрое меньше, чем три года назад (17% вместо 48%). До минимума снизилось количество респондентов, прогнозирующих обострение ситуации на Северном Кавказе: сейчас их 22 против 42% в 2014 году.

ем не менее стабильной остается доля респондентов, верящих в возможность отставки правительства, — 16%. Ожидающих в грядущем году вооруженного конфликта с другими странами за год стало меньше на 8%. Россияне стали меньше опасаться техногенных катастроф (их ожидают 27% респондентов), но немного больше (на 4%) — бояться массовых эпидемий.

В целом в том, что новый год будет лучше уходящего, верят более половины россиян (53%). Эта доля продолжает плавно расти, отмечают социологи.

Комментируя ожидания россиян, эксперты отмечают странность сложившейся ситуации: опросы показывают, что год стал трудным для российских семей, но при этом растет надежда на то, что следующий год будет лучше. По мнению директора "Левада-Центра" Льва Гудкова, "это указывает на сильное напряжение". По его словам, демонстрируя такой оптимизм, респонденты пытаются "заклясть" будущее, понимая, что от их личных действий оно зависит мало.