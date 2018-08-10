10.08.2018, 08:05

Россияне поддерживают Путина, но не его внешнюю политику: как это?

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Deutsche Welle
EST
Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: LUDOVIC MARIN, AFP

На снижение одобрения внешней политики Путина повлияла пенсионная реформа, но говорить о резком ухудшении отношения к внешнеполитическому курсу президента РФ нельзя, объяснил DW Лев Гудков.

В четверг, 9 августа, ряд российских СМИ сообщили о снижении уровня поддержки внешней политики Владимира Путина и со ссылкой на "Левада-центр" заявили, что он достиг 16 процентов. При том, что в марте 2016 года уровень одобрения достигал 22 процентов.

В интервью DW глава "Левада-центра" Лев Гудков объяснил: некоторые СМИ неправильно интерпретировали результаты соцопроса этой организации. Респондентам было предложено ответить на вопрос "Что вас привлекает во Владимире Путине?", при этом можно было выбрать от одного до десяти вариантов, таких, как "это опытный политик", "это настоящий лидер" и в том числе — "я поддерживаю его внешнюю политику".

Таким образом, речь не идет о прямой оценке внешнеполитического курса Путина, уверен Гудков. Впрочем, на фоне повышения пенсионного возраста и НДС недовольство россиян военными расходами за рубежом действительно растет. При этом многие жители России больше не хотят конфликтовать с Западом, отметил глава "Левада-центра".

DW: Не кажется ли вам, что некоторые СМИ, написавшие о том, что россияне стали меньше поддерживать внешнюю политику Путина, выдают желаемое за действительное?

- Совершенно верно. Наши опросы показывают слабую динамику, скорее речь идет о перераспределении мнений в оценке деятельности Путина. Но немного поддержка его внешней политики действительно снизилась: люди недовольны тем, что слишком много денег тратится на перевооружение армии, на ведение войны в Сирии и прочие подобные конфликты.

Люди считают, что Путин должен больше заниматься внутренней политикой и обеспечением благосостояния граждан. Но все это — довольно незначительные колебания.

- А есть в данном случае прямая связь между снижением уровня одобрения внешней политики и общим снижением рейтинга властей, ростом протестной активности из-за повышения пенсионного возраста и НДС?

- Да, это безусловно так. Мы впервые за 4 года зафиксировали заметное снижение популярности и одобрения деятельности Путина. Параллельно растут протестные настроения, растет и негативное отношение к другим ветвям власти. Люди все больше недовольны Дмитрием Медведевым, правительством, депутатам Госдумы и в особенности — "Единой Россией". Тут можно говорить о смещенном недовольстве, Путин все-таки сохраняет свой статус символического лидера, а весь негатив переносится на другие ветви власти в еще более резкой и агрессивной форме.

- Недавние соцопросы также показывали, что растут симпатии россиян к США и Евросоюзу, впервые с момента аннексии Крыма позитивные оценки превысили негативные. Это явление как-то связано с тем, что россияне теперь меньше довольны внешней политикой России?

- В отличие от многих моих коллег я считаю, что это действительно взаимосвязано. Это просто другое выражение того же самого напряжения. Есть некоторая усталость от политики конфронтации с Западом, недовольство имперской политикой России, люди считают, что это слишком дорого обходится стране. Россияне хотят нормализации отношений с западными странами. Хотя СМИ об этом почти не пишут, это желание сильно и существует довольно давно.

Не стоит забывать, что чем сильнее была великодержавная риторика, патриотическая эйфория после Крыма, демонстрация собственного величия и сопротивление враждебным проискам Запада, тем сильнее был подспудный страх перед возможной войной. А теперь разговоры о пенсионной реформе прорвали оболочку этого страха.

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