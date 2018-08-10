Россияне поддерживают Путина, но не его внешнюю политику: как это?

В четверг, 9 августа, ряд российских СМИ сообщили о снижении уровня поддержки внешней политики Владимира Путина и со ссылкой на "Левада-центр" заявили, что он достиг 16 процентов. При том, что в марте 2016 года уровень одобрения достигал 22 процентов.

В интервью DW глава "Левада-центра" Лев Гудков объяснил: некоторые СМИ неправильно интерпретировали результаты соцопроса этой организации. Респондентам было предложено ответить на вопрос "Что вас привлекает во Владимире Путине?", при этом можно было выбрать от одного до десяти вариантов, таких, как "это опытный политик", "это настоящий лидер" и в том числе — "я поддерживаю его внешнюю политику".

Таким образом, речь не идет о прямой оценке внешнеполитического курса Путина, уверен Гудков. Впрочем, на фоне повышения пенсионного возраста и НДС недовольство россиян военными расходами за рубежом действительно растет. При этом многие жители России больше не хотят конфликтовать с Западом, отметил глава "Левада-центра".

DW: Не кажется ли вам, что некоторые СМИ, написавшие о том, что россияне стали меньше поддерживать внешнюю политику Путина, выдают желаемое за действительное?

- Совершенно верно. Наши опросы показывают слабую динамику, скорее речь идет о перераспределении мнений в оценке деятельности Путина. Но немного поддержка его внешней политики действительно снизилась: люди недовольны тем, что слишком много денег тратится на перевооружение армии, на ведение войны в Сирии и прочие подобные конфликты.

Люди считают, что Путин должен больше заниматься внутренней политикой и обеспечением благосостояния граждан. Но все это — довольно незначительные колебания.