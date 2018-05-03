03.05.2018, 21:55

Россияне побили рекорд 90-х по заявкам на получение убежища в США

 (90)
NEWSru.com
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USA lipp
USA lippFoto: SPENCER PLATT, AFP

В 2017 году количество заявлений о предоставлении убежища в США от российских граждан достигло 24-летнего максимума. По сравнению с 2016 годом отмечается увеличение почти на 40%.

Рост числа заявлений резко возрос после того, как Владимир Путин вернулся в Кремль в 2012 году, сообщает радио "Свобода" со ссылкой на статистику Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

По данным службы, власти США получили 2664 новых ходатайства о предоставлении убежища от российских граждан в 2017 финансовом году, который завершился в прошлом сентябре. Этот показатель в 2,5 раза выше данных 2012 года, когда Путин был переизбран на третий президентский срок. Данные 2017 года также побили рекорд постсоветской России, установленный в 1994 году, когда россияне подали американским властям 2112 заявлений с просьбой о предоставлении убежища.

Статистика USCIS не указывает причины, по которым люди обращаются за убежищем, хотя и отмечается, что для его получения следует продемонстрировать "преследование или обоснованный страх преследований" в своей родной стране "по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политической точке зрения".

При этом правозащитники и иммиграционные адвокаты считают, что рост числа заявлений о предоставлении убежища от россиян в Соединенных Штатах частично обусловлен законом о сексуальных меньшинствах (также известен как "антигейский" закон или закон "о запрете гомопропаганды"), подписанным Путиным в 2013 году.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в прошлом году окончательно признал, что, приняв законы против гомосексуалов, российские власти "усиливают стигму и предрассудки и поощряют гомофобию, которая несовместима с понятиями равенства, плюрализма и толерантности, присущими демократическому обществу". Но российские власти считают, что гомофобия в России — не проблема.

Леша Горшков, активист из Нью-Йорка, уже получивший убежище в США и возглавляющий сеть RUSA LGBT, которая поддерживает русскоязычных представителей ЛГБТ-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров), рассказал радио "Свобода", что с 2016 года наблюдается "огромный приток" из России ВИЧ-позитивных мужчин-геев. Горшков объясняет это растущими трудностями при получении в России лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов.

Кроме того, политического убежища в США добиваются российские предприниматели, которые столкнулись с преследованиями на родине. Нью-йоркский адвокат Борис Палант говорит, что большинство его дел о предоставлении убежища в России связаны с "преследованием в форме сфабрикованных уголовных дел".

В Кремле сомневаются в данных о рекордном числе россиян, просящих убежище в США
В Кремле не доверяют сообщениям СМИ о росте числа россиян, которые обращаются к США за предоставлением убежища. "Сейчас море лживой информации, ко всему нужно очень аккуратно подходить", — цитирует Дмитрия Пескова "Интерфакс".

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