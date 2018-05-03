Россияне побили рекорд 90-х по заявкам на получение убежища в США

Статистика USCIS не указывает причины, по которым люди обращаются за убежищем, хотя и отмечается, что для его получения следует продемонстрировать "преследование или обоснованный страх преследований" в своей родной стране "по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политической точке зрения".

При этом правозащитники и иммиграционные адвокаты считают, что рост числа заявлений о предоставлении убежища от россиян в Соединенных Штатах частично обусловлен законом о сексуальных меньшинствах (также известен как "антигейский" закон или закон "о запрете гомопропаганды"), подписанным Путиным в 2013 году.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в прошлом году окончательно признал, что, приняв законы против гомосексуалов, российские власти "усиливают стигму и предрассудки и поощряют гомофобию, которая несовместима с понятиями равенства, плюрализма и толерантности, присущими демократическому обществу". Но российские власти считают, что гомофобия в России — не проблема.

Леша Горшков, активист из Нью-Йорка, уже получивший убежище в США и возглавляющий сеть RUSA LGBT, которая поддерживает русскоязычных представителей ЛГБТ-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров), рассказал радио "Свобода", что с 2016 года наблюдается "огромный приток" из России ВИЧ-позитивных мужчин-геев. Горшков объясняет это растущими трудностями при получении в России лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов.

Кроме того, политического убежища в США добиваются российские предприниматели, которые столкнулись с преследованиями на родине. Нью-йоркский адвокат Борис Палант говорит, что большинство его дел о предоставлении убежища в России связаны с "преследованием в форме сфабрикованных уголовных дел".

В Кремле сомневаются в данных о рекордном числе россиян, просящих убежище в США

В Кремле не доверяют сообщениям СМИ о росте числа россиян, которые обращаются к США за предоставлением убежища. "Сейчас море лживой информации, ко всему нужно очень аккуратно подходить", — цитирует Дмитрия Пескова "Интерфакс".