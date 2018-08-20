Россияне остались недовольны итогами августовского путча

Остальные опрошенные считают августовский путч, итогом которого стал распад Советского Союза, эпизодом противостояния в высшем руководстве государства (36 процентов) или победой демократической революции, покончившей с властью КПСС (6 процентов).

Действия Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) 19 процентов участников опроса оценили как попытку предотвратить распад Советского Союза, однако в наличии четкой программы ГКЧП они не уверены. Половина опрошенных (53 процента) сомневаются в правоте противостоящих сторон. Только 13 процентов россиян верят членам комитета, а на стороне первого президента России Бориса Ельцина оказались 10 процентов опрошенных. Социологи сходятся во мнении, что для большинства россиян стал очевиден проигрыш всех участников тех событий.

Общая ностальгия по СССР дискредитирует события 1991 года. ”Они воспринимаются негативно и расцениваются скорее как символ "распада великой страны", нежели как яркий эпизод в постсоветской истории России”, —считает социолог ”Левада-центра” Карина Пипия.