Россияне назвали самых авторитетных журналистов



Респондентов спросили, кого они считают наиболее влиятельным журналистом в различных типах медиа: телевидение, интернет, радио и пресса. Как отмечается, 51% опрошенных затруднились с ответом на вопрос.

Остальные назвали наиболее авторитетным теле- и радиожурналистом Владимира Соловьева, который ведет передачи на ”Россия-1” и ”Вести ФМ” (11,1% опрошенных). В интернет-журналистике первенство взял Юрий Дудь, бывший главред Sports.ru и ведущий канала ”вДудь” на YouTube (0,7%). В печатной журналистике наиболее узнаваемым стал Дмитрий Быков.

КГИ отмечает, что узнаваемость журналистов за пределами ТВ невысокая, поэтому опрошенных граждане называли в основном телеведущих. Кроме Соловьева респонденты вспоминали Андрея Малахова и Владимира Познера.

В результатах исследования также говорится об отношении россиян к журналистам.