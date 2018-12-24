Россияне назвали главными событиями года пенсионную реформу и открытие Крымского моста

Акции протеста, связанные с изменениями в российской пенсионной системе, наиболее значимыми событиями назвали 16% опрошенных, и такой же удельный вес респондентов пришелся на тех, кто прежде всего следил за ситуацией вокруг Украинской православной церкви.
Каждый десятый россиянин полагает, что важнейшим событием уходящего года стали региональные и местные выборы 9 сентября, отмечают социологи.
По данным опроса, численность россиян, считающих, что 2018 год оказался труднее предыдущего, вчетверо превысило удельный вес тех, кто считает, что год был легче, чем в 2017 году. По данным "Левада-центра", 45% респондентов полагают, что уходящий год оказался для них труднее предыдущего, а 11% опрошенных, напротив, считают, что он оказался легче. 44% опрошенных, как отмечают социологи, не находят, что 2018 год в чем то изменился по сравнению с предыдущим.
По данным социологов, 57% респондентов считают, что лично для них год был удачный, а 31% опрошенных придерживаются противоположного мнения. 13% респондентов, как отмечают социологи, затрудняются определить, насколько для них удачным, или, напротив, неудачным, оказался 2018 год.