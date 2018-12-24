Россияне назвали главными событиями года пенсионную реформу и открытие Крымского моста

Согласно результатам социологического исследования, 47% россиян важнейшим событием уходящего года считают открытие Крымского моста, а 46% респондентов — законодательное утверждение изменений в пенсионной системе.

Более трети опрошенных к важнейшим событиям уходящего года отнесли выборы президента РФ (37%), проведение Чемпионата мира по футболу (36%), пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (34%), отмечают социологи.

По данным "Левада-центра", 28% респондентов отметили трагедию, связанную с убийствами в Керченском политехническом колледже, а каждый четвертый россиянин выделил инцидент у Керченского пролива и введение военного положения на Украине.

22% опрошенных, по данным социологического исследования, к важнейшим событиям уходящего года относят военные действия в Сирии, включая гибель в сентябре российского самолета-разведчика.

Каждый пятый респондент, по данным "Левада-центра", важнейшим событием года назвал зимние Олимпийские игры в Южной Корее, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.

19% респондентов, как отмечают социологи, в качестве важнейшего события выделили продолжение конфликта на востоке Украины.