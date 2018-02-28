Россияне начали молиться биткоину

В Екатеринбурге открыли алтарь, посвященный биткоину. Фотографии места паломничества появились в группе ”Типичный Екатеринбург” во ”Вконтакте”. Автор поста в предложил участникам сообщества помолиться биткоину.

Алтарь появился на Пролетарской улице. На одной из стен выполнено изображение биткоина в рамке, украшенной разноцветными камнями. На полке внизу рамки разбросаны различные мелочи: фигурка медведя, гильзы, подсвечник, спичечный коробок, ракушки и многое другое.

Сама рамка с изображением логотипа криптовалюты находится в оранжевом круге, вокруг алтаря баллончиком нанесены знаки доллара и рубля. Авторы алтаря неизвестны.

В феврале американский актер Стивен Сигал разочаровался в классическом биткоине и стал лицом криптовалютного проекта Bitcoiin2Gen (B2G), у которого имеются признаки финансовой пирамиды.