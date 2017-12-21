Россияне еще больше уверовали в особый путь русского народа

Большинство граждан страны гордятся тем, что живут в России: этот показатель вырос с 70% в 2013 году до 83%, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре". При этом гордость за РФ испытывают 67% респондентов (53% в 2013 году). Не ощущают гордости за Россию 26% опрошенных — в 2013 году таких людей было 40%.

Из опроса следует, что эмоциональное восприятие своего сообщества по-прежнему связывается у респондентов в первую очередь с "историей" — об этом заявили 46%. На второе место по эмоциональной значимости попала локальная идентичность — "место, где я родился и вырос" (39%). На третьем — территориальная идентичность ("наша земля, территория на которой мы живем"), об этом сказали 38% опрошенных. За прошедший год снизилась с 26% до 17% значимость позиции "государство, в котором я живу", рассказали социологи.

Доля россиян, уверенных в особой роли русского народа в мировой истории, достигла максимума. Такое мнение высказали 64%. В 1992 году этот показатель составлял 13%. В том, что русские такой же народ, как другие, уверены 32% респондентов. 25 лет назад об этом говорили 80%.

По данным опроса, проведенного 24-28 ноября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, 72% респондентов считают, что Россия является "великой державой". Противоположного мнения придерживается каждый пятый (22%).

За последний год также выросла доля тех, кто считает, что "Россия должна сохранить за собой роль великой державы", — с 76% до 82%. В то же время 13% полагают, что РФ не нужно претендовать на роль великой державы. Год назад так заявляли 17% респондентов.

Подобные результаты — "эхо посткрымской мобилизации", хотя во многом активная фаза "борьбы с врагами" прошла, прокомментировала исследование социолог "Левада-Центра" Карина Пипия, слова которой приводит газета "Ведомости". По ее словам, рост великодержавных настроений можно рассматривать как реакцию на "антироссийскую" политику стран Запада.

В свою очередь, политолог Алексей Макаркин отметил, что великодержавные настроения не исчезают, поскольку копились очень давно. По его словам, после развала СССР многие люди считали, что это временно, однако они ошиблись. Снижение международной роли России, экономический кризис, чувство неуверенности в завтрашнем дне компенсировались мечтами о великом будущем, а после присоединения Крыма эти чувства закрепились. Эксперт прогнозирует, что в случае роста протестных настроений имперские настроения будут сохраняться.