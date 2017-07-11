Россиянам с судимостью могут навсегда запретить владеть оружием

Росгвардия планирует навсегда запретить владение оружием всем гражданам, осужденным за тяжкое или особо тяжкое преступление или преступление, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом заявил начальник Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-майор Леонид Веденов, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.

При этом в ведомстве предложили лишать лицензии на оружие за повторное в течение года административное правонарушение в состоянии алкогольного опьянения.

”События в Тверской области заставили нас задуматься над тем, что владельцы оружия не информируют органы Росгвардии о хранении оружия по месту пребывания, например, при выезде на дачу”, — рассказал Веденов.

4 июня в поселке Редкино Конаковского района Тверской области житель Москвы расстрелял девять человек — четырех женщин и пятерых мужчин — из-за бытового конфликта.