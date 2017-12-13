Россиян заставят покупать крымские вина

В России могут ввести квоту размером не менее 30 процентов для российских вин в магазинах и ресторанах. Проработать этот вопрос премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу.

Об этом в среду, 13 декабря, сообщает РБК со ссылкой на резолюцию премьера на письме представителей Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма ”Крымское бюро винограда и вина” (КБВВ — включает ”Массандру”, ”Инкерман”, ”Новый свет”, ”Золотую балку” и другие).

Введение квоты ”даст мощный дополнительный импульс развитию виноградарства и виноделия, усилит наши позиции в конкурентной борьбе с иностранными производителями вин, которые в свое время фактически монополизировали винный рынок”, считают авторы письма.

В российскую розницу отечественным виноделам невозможно зайти без бонусов, жалуются производители. ”В других странах мира есть субсидирование и дотации для собственных производителей. Мы совершенно не способны тягаться с ними по себестоимости продукции”, — заявила глава совета КБВВ Янина Павленко.

По данным Национального союза защиты прав потребителей России, производство вина за первые девять месяцев 2017 года сократилось на 15 процентов.