Россиян не пустят на избирательные участки на Украине

МВД Украины заявило, что не пустит россиян в консульства и посольства для голосования на выборах президента России. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.

”В воскресенье, 18 марта… режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах”, — говорится в сообщении.

Такое решение ведомство объясняет тем, что не признает проведение выборов в Крыму, которые Киев считает своей территорией.

”Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане России в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут”, — сообщили в МВД.

Министерство призвало россиян ”не провоцировать ситуацию” и подчиниться ”законным требованиям Украины”.