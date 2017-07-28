Россия заранее ввела ответные санкции против США

Российское министерство иностранных дел запретило американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве, а также предложила сократить количество персонала в американских дипломатических и консульских учреждениях в России. Соотвтетсвующее заявление опубликовано на сайте МИДа.



Москва предложила американской стороне до 1 сентября умньшить количество дипломатических и технических сотрудников в посольстве США в Москве, генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке в соответствием с числом сотрудников российских дипмиссий в США, то есть, до 455 человек.

"В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", — пригрозили в МИДе.

Министерство также объявило, что "российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору".



Свое решение МИД мотивировал в тем, что "в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной". Решение об ограничении числа американских дипломатов и отъеме собственности было принято после ужесточения санкций США против России.



"Принятие нового закона о санкциях со всей очевидностью показало, что отношения с Россией стали заложником внутриполитической борьбы в самих США", — посчитали в министерстве иностранных дел.



Ранее Верхняя палата конгресса США подавляющим большинством приняла закон, вводящий новые санкции против России, Ирана и КНДР, — несмотря на возражения со стороны Белого дома.