Россия заняла одно из последних мест в индексе цифровой культуры

Россия остается на одном из последних мест в индексе цифровой культуры (DCI), составленном корпорацией Microsoft, занимая 19-е из 22 мест. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник, 5 февраля.

Из сообщения следует, что россияне чаще, чем жители других стран, страдали от буллинга (травли, преследования. — Ред.) в Сети. Согласно исследованию Microsoft, 71% российских пользователей сталкивались с оскорблениями в интернетепри общемировом показателе в 51%. 40% опрошенных признались, что их пытались целенаправленно скомпрометировать, а жертвами фейковой информации становились 18% респондентов.

Риски сексуального характера

Россияне часто сталкивались и с рисками сексуального характера. 65% сообщили, что получали нежелательный контент подобного рода, практически половина (45%) сталкивалась с неуместными романтическими предложениями, а просьбы прислать интимные фотографии получали 31% россиян.

Риск пострадать от посторонних людей в России почти в два раза выше, чем в мире (60% против 36%). Больше других россияне также рискуют стать жертвой людей, с которыми они знакомы только онлайн (33% против мирового показателя в 26%). В свою очередь, в России риск пострадать от друзей значительно ниже, чем в других странах (8% против 28%).