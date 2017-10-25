Россия заблокировала продление расследования химатак в Сирии

Россия наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии.



Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) был утвержден в 2015 году с целью выявления сторон конфликта, применявших химическое оружие.



К концу недели должен появиться отчет о применении химоружия в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб в апреле 2017 года.



Также Россия отклонила отчет следственной группы ООН по вопросам прав человека, в котором подвергается критике сирийское правительство.

Текущий мандат миссии истекает в ноябре. Россия предлагала отложить голосование о его продлении, пока не будут оглашены результаты расследования нападения в Хан-Шейхуне.

Но российская сторона не получила необходимой поддержки в Совбезе и воспользовалась своим правом вето, которым она обладает наравне с Великобританией, Китаем, Францией и США.



Россия уже в девятый раз не позволяет Совбезу принять действия в отношении своего союзника Сирии. Правозащитная организация Amnesty International назвала эту ситуацию "зеленым светом для военных преступлений".



Постпред США при ООН Никки Хейли также высказалась жестко о действиях России, обвинив Москву в союзничестве с "диктаторами и террористами".



В свою очередь, постпред России при организации Василий Небензя обвинил США и другие страны в попытках поставить Россию в неловкое положение.



"Происходящее сегодня не очень приятно. Это по сути отвратительно", — сказал он, отметив, что Россия была готова обсуждать продление мандата миссии после публикации выводов расследования в Хан-Шейхуне.



Только у совместной миссии ООН и ОЗХО есть официальные полномочия по расследованию химических атак в Сирии. Предполагалось, что полученные выводы помогут привлечь виновных к ответственности.



В результате нападения на Хан-Шейхун в апреле погибли более 80 человек. США в ответ нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе.



В сентябре совет по правам человека ООН возложил ответственность за применение химического оружия в сирийском городе на правительственные силы, придя к выводу, что в нападении участвовал самолет сирийских ВВС. Таким образом, версия России о том, что самолет обычным образом разбомбил химический завод повстанцев, была отвергнута.



Президент Сирии Башар Асад назвал ситуацию с Хан-Шейхуном сфабрикованной. Он настаивает, что Сирия уничтожила запасы своего химоружия в рамках специального соглашения, однако в этом году министр обороны США заявил, что Дамаск уничтожил не все запасы.