26.05.2018, 21:55

Россия выплатит Турции миллиард долларов

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Lenta.ru
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Putin ja Erdogan
Putin ja ErdoganFoto: Mihhail Metsel , TASS

Турция получит от России выплаты за счет скидки на природный газ в размере одного миллиарда долларов. Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

По его словам, Турция и Россия достигли соглашения по скидке на газ, поставленный российской стороной в 2015 и 2016 годах. ”По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25 процента на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно один миллиард долларов, будет возвращена Турции”, — сказал он.

Эрдоган напомнил, что Турция потребовала у России скидку на природный газ в 2015 году. Москва отказалась удовлетворять это требование. После этого Анкара обратилась в Международный арбитраж.

Трансанатолийский газопровод (TANAP), который является альтернативой российскому проекту ”Турецкий поток”, будет запущен 12 июня нынешнего года. Первоначальная пропускная способность газопровода TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальной объем — в Европу.

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