Россия выделит семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске 65 млн рублей

"Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей", — написал он.

Ранее правительство Челябинской области заявило о выплате материальной помощи семьям погибших и пострадавшим при обрушении здания. Об оказании помощи пострадавшим объявил также Магнитогорский металлургический комбинат.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.