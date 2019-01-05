Россия выделит семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске 65 млн рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России выделит из резервного фонда 65 млн рублей на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавшим при обрушении жилого дома в Магнитогорске. Об этом глава кабмина сообщил в субботу в Twitter.
"Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей", — написал он.
Ранее правительство Челябинской области заявило о выплате материальной помощи семьям погибших и пострадавшим при обрушении здания. Об оказании помощи пострадавшим объявил также Магнитогорский металлургический комбинат.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.