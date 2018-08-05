Россия вводит ответные пошлины на товары из США

С 5 августа Россия вводит новые ставки импортных пошлин для ряда американских товаров. Это ответ на ранее принятые США пошлины на сталь и алюминий, передает агентство "Прайм".

Повышаются ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Новые ставки этих пошлин составят от 25% до 40%.

Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 миллиона долларов. Объем дополнительных пошлин РФ составит на данном этапе 87,6 миллиона долларов в год. Это та компенсация, на которую Россия сейчас имеет право по правилам Всемирной торговой организации, пояснял глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Остальные 450 миллионов могут быть введены через три года или по решению ВТО.

Напомним, США в марте этого года ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня.