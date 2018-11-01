Россия ввела санкции против Украины: в список вошли Аваков, Яценюк, Ярош, Тимошенко и сын президента Порошенко

Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, руководителей ведомств. В частности, в санкционный список вошли глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, бывший лидер ”Правого сектора” Дмитрий Ярош, старший сын президента Украины Алексей Порошенко и политик Юлия Тимошенко.

В список вошли украинские промышленные предприятия, а также швейцарская компания Ferrexpo (владеет долей в Полтавском горно-обогатительном комбинате) и две британских компании, пишет Meduza.

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины. Указ подлежит отмене, если Украина откажется от санкций в отношении российских компаний и граждан.

В санкционных списках Украины находятся около 1700 физических и около 700 юридических лиц; большинство из них — из России.