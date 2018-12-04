04.12.2018, 09:49

Россия в третий раз не смогла запустить электростанции в Крыму

 (18)
РБК
EST
Eleringi Kiisa reservelektrijaam
Hendrik Osula

"Ростех" не сумел вовремя сдать электростанции в Крыму стоимостью 71 млрд руб. и в третий раз предложил перенести их запуск. У госкорпорации возникли проблемы с подрядчиками и Ростехнадзором

Что случилось?

"Ростех" попросил Минэнерго перенести сроки запуска двух электростанций в Крыму — Таврической и Балаклавской ТЭС в Симферополе и Севастополе соответственно. Об этом РБК рассказали два человека, знакомые с топ-менеджерами "Технопромэкспорта" — "дочки" "Ростеха" и подрядчика стройки. Информацию подтвердил замминистра энергетики Андрей Черезов (его слова передал сотрудник пресс-службы). Представитель "Технопромэкспорта" также подтвердил обращение о переносе сроков.

Эти две электростанции состоят из двух блоков по 235 МВт каждый (общая мощность двух электростанций — 940 МВт), первые блоки обеих станций должны были запустить 1 сентября 2018 года, вторые — 1 октября и 1 ноября. Однако первые блоки запустили с опозданием на месяц (1 октября), и пока они работают в режиме пусконаладки. Энергоблоки практически непрерывно поставляют в сеть энергию в объеме почти 500 МВт, говорит представитель "Технопромэкспорта". Энергоблоки загружались, когда была такая возможность, а иногда вообще не выдавали мощность в сеть, объясняет собеседник, близкий к одному из профильных ведомств.

Оба первых энергоблока будут запущены в эксплуатацию после оформления документов, говорил замминистра энергетики Андрей Черезов (его цитировал "Интерфакс"). "Основные работы планируется завершить до 7–10 декабря, до конца текущего года мы планируем полностью сдать первую очередь", — сказал РБК представитель "Технопромэкспорта".

Вторые два энергоблока крымских электростанций "дочка" "Ростеха" сможет запустить только в марте следующего года, рассказали РБК два человека, знакомых с топ-менеджерами "Технопромэкспорта", и подтвердил представитель компании.

Правительству известно о задержках ввода энергоблоков и переносе запуска на следующий год, сказал РБК представитель вице-премьера Дмитрия Козака (курирует вопросы энергетики) Илья Джус. Он добавил, что пока график реализации мероприятий федеральной целевой программы по развитию Крыма не менялся, но возможна его корректировка.

В чем причина?

Причин переноса запуска энергоблоков несколько, одна из них — претензии Ростехнадзора к строительству первых энергоблоков, отметил один из собеседников РБК и подтвердил представитель "Технопромэкспорта". Ростехнадзор нашел нарушения при строительстве "вспомогательных зданий и сооружений, входящих в первый пусковой комплекс", строительно-монтажные работы до сих пор не закончены, сообщил РБК представитель этого ведомства. Эти нарушения "Технопромэкспорт" пока не устранил. В результате Ростехнадзор завел четыре административных дела по ч. 6 ст. 19.5 КоАП (за невыполнение предписаний надзорных органов): два — в отношении "Технопромэкспорта" и еще два в отношении гендиректора компании Сергея Топор-Гилки, добавил он. "Замечания Ростехнадзора справедливы, мы заканчиваем работу над их устранением", — сказал представитель "Технопромэкспорта". По его словам, компания столкнулась с недобросовестным подрядчиком, которого уже заменила, но на устранение "дефектов и последствий его работы" требуется время. У Ростехнадзора были замечания к газоотводам и сетям для первых блоков, объяснял ранее замминистра энергетики Андрей Черезов.

Претензий ко вторым очередям электростанций у Ростехнадзора нет, сказал представитель ведомства. Но ГУП "Крымэнерго" все еще не построил схемы выдачи мощности для подключения к энергосистеме вторых энергоблоков, объясняет один из собеседников РБК. Главная проблема — с сетями для Симферопольской ТЭС, рассказывал источник РБК. Аукцион на модернизацию семи подстанций для подключения этих энергоблоков "Крымэнерго" объявил только в мае 2018 года, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на сайт госзакупок. Срок работ — до 18 месяцев, говорилось в технической документации.

"Инфраструктурные объекты частично были сданы лишь осенью этого года и до сих пор не готовы в полном объеме, это зона ответственности местных подрядных организаций", — подтвердил представитель "Технопромэкспорта".

ТОП

Минэнерго не раз предлагало Крыму передать строительство и сетевой, и газовой инфраструктуры на федеральный уровень, но глава региона Сергей Аксенов отказывался, объясняя, что нужно загружать подрядами местные компании и обеспечивать рабочими местами крымчан, рассказывали РБК два федеральных чиновника и один крымский.

Представитель "Ростеха" не ответил на запрос РБК.

Почему раньше переносили сроки?

"Ростех" уже в третий раз просит отложить ввод энергоблоков, изначально две электростанции планировалось запустить до 3 марта 2018 года. Запуск перенесли на июнь 2018 года из-за проблем с генерирующим оборудованием. Структура "Ростеха" купила немецкие газовые турбины Siemens (российских турбин большой мощности пока не производят), надеясь, что санкции против Крыма отменят. Поставка задерживалась, "Ростех" пытался сменить поставщика, но не смог, и в итоге смонтировал в Крыму турбины Siemens, что вызвало международный скандал и новую волну санкций в отношении России, немецкая компания заявила о приостановке сотрудничества с российскими госкомпаниями.

В июне запустить энергоблоки также не удалось — по словам замминистра энергетики Черезова, из-за тех же проблем с крымскими подрядчиками. ГУП "Черноморнефтегаз" и ГУП "Крымэнерго" не успели вовремя построить газовые отводы и сети для новых электростанций, сроки сдвинули на осень.

Замминистра энергетики подчеркивал, что перенос сроков не связан с запуском немецких турбин. Программный комплекс для управления обеими станциями выполнен российскими программистами, объяснял он. "Это уже наш продукт, российский. Мне жалко тех, кто сомневался, что мы это сделаем", — говорил Черезов.

Хватит ли Крыму электроэнергии?

Пиковое потребление в Крыму в этом году составляло около 1400 МВт, при этом полуостров уже располагает мощностями 1330 МВт, рассказывал в марте этого года министр энергетики Александр Новак президенту Владимиру Путину.

Крым, который практически не имеет собственной генерации, обеспечивают электричеством энергомост из Краснодарского края на 800 МВт, запущенный в 2016 году, и 18 мобильных газотурбинных установок (МГТЭС) на 405 МВт, который на полуостров специально перебросило Минэнерго.

13 ноября правкомиссия, которую возглавляет Козак, продлила оплату мощности 18 МГТЭС еще на год — до конца 2019 года (копия протокола есть у РБК). Такие установки получат высокий тариф так называемой вынужденной генерации, который оплачивают промышленные потребители европейской части России и Урала. Тариф для МГТЭС продлили "для надежного энергообеспечения Крыма", говорится в протоколе. Он обойдется потребителям в 1,5 млрд руб., писал "Коммерсантъ" со ссылкой на пояснительную записку к заседанию.

Запуск энергомоста в Крым почти полностью закрыл потребность полуострова в энергопотреблении, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Но в случае экстремальных погодных условий на пике потребления возможен дефицит, тогда придется отключать часть потребителей, полагает она.

Главное — запустить электростанции к новому туристическому сезону, то есть к маю: цены на полуострове довольно высокие, и хорошо бы за эти деньги хоть электричество было, рассуждает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, энергомост не может являться главным источником энергоснабжения как минимум из-за высоких потерь при передаче электроэнергии на полуостров и после запуска ТЭС должен стать резервным источником.

Крым — один из самых быстрорастущих регионов России с точки зрения энергопотребления (в 2017 году рост составил 4%), напоминает Порохова. Потребление продолжит расти сопоставимыми темпами, и новые электростанции нужны, чтобы не ограничивать развитие региона, заключает эксперт.​

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