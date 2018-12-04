Россия в третий раз не смогла запустить электростанции в Крыму

Правительству известно о задержках ввода энергоблоков и переносе запуска на следующий год, сказал РБК представитель вице-премьера Дмитрия Козака (курирует вопросы энергетики) Илья Джус. Он добавил, что пока график реализации мероприятий федеральной целевой программы по развитию Крыма не менялся, но возможна его корректировка.

В чем причина?

Причин переноса запуска энергоблоков несколько, одна из них — претензии Ростехнадзора к строительству первых энергоблоков, отметил один из собеседников РБК и подтвердил представитель "Технопромэкспорта". Ростехнадзор нашел нарушения при строительстве "вспомогательных зданий и сооружений, входящих в первый пусковой комплекс", строительно-монтажные работы до сих пор не закончены, сообщил РБК представитель этого ведомства. Эти нарушения "Технопромэкспорт" пока не устранил. В результате Ростехнадзор завел четыре административных дела по ч. 6 ст. 19.5 КоАП (за невыполнение предписаний надзорных органов): два — в отношении "Технопромэкспорта" и еще два в отношении гендиректора компании Сергея Топор-Гилки, добавил он. "Замечания Ростехнадзора справедливы, мы заканчиваем работу над их устранением", — сказал представитель "Технопромэкспорта". По его словам, компания столкнулась с недобросовестным подрядчиком, которого уже заменила, но на устранение "дефектов и последствий его работы" требуется время. У Ростехнадзора были замечания к газоотводам и сетям для первых блоков, объяснял ранее замминистра энергетики Андрей Черезов.

Претензий ко вторым очередям электростанций у Ростехнадзора нет, сказал представитель ведомства. Но ГУП "Крымэнерго" все еще не построил схемы выдачи мощности для подключения к энергосистеме вторых энергоблоков, объясняет один из собеседников РБК. Главная проблема — с сетями для Симферопольской ТЭС, рассказывал источник РБК. Аукцион на модернизацию семи подстанций для подключения этих энергоблоков "Крымэнерго" объявил только в мае 2018 года, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на сайт госзакупок. Срок работ — до 18 месяцев, говорилось в технической документации.

"Инфраструктурные объекты частично были сданы лишь осенью этого года и до сих пор не готовы в полном объеме, это зона ответственности местных подрядных организаций", — подтвердил представитель "Технопромэкспорта".

Минэнерго не раз предлагало Крыму передать строительство и сетевой, и газовой инфраструктуры на федеральный уровень, но глава региона Сергей Аксенов отказывался, объясняя, что нужно загружать подрядами местные компании и обеспечивать рабочими местами крымчан, рассказывали РБК два федеральных чиновника и один крымский.

Представитель "Ростеха" не ответил на запрос РБК.

Почему раньше переносили сроки?

"Ростех" уже в третий раз просит отложить ввод энергоблоков, изначально две электростанции планировалось запустить до 3 марта 2018 года. Запуск перенесли на июнь 2018 года из-за проблем с генерирующим оборудованием. Структура "Ростеха" купила немецкие газовые турбины Siemens (российских турбин большой мощности пока не производят), надеясь, что санкции против Крыма отменят. Поставка задерживалась, "Ростех" пытался сменить поставщика, но не смог, и в итоге смонтировал в Крыму турбины Siemens, что вызвало международный скандал и новую волну санкций в отношении России, немецкая компания заявила о приостановке сотрудничества с российскими госкомпаниями.

В июне запустить энергоблоки также не удалось — по словам замминистра энергетики Черезова, из-за тех же проблем с крымскими подрядчиками. ГУП "Черноморнефтегаз" и ГУП "Крымэнерго" не успели вовремя построить газовые отводы и сети для новых электростанций, сроки сдвинули на осень.

Замминистра энергетики подчеркивал, что перенос сроков не связан с запуском немецких турбин. Программный комплекс для управления обеими станциями выполнен российскими программистами, объяснял он. "Это уже наш продукт, российский. Мне жалко тех, кто сомневался, что мы это сделаем", — говорил Черезов.

Хватит ли Крыму электроэнергии?

Пиковое потребление в Крыму в этом году составляло около 1400 МВт, при этом полуостров уже располагает мощностями 1330 МВт, рассказывал в марте этого года министр энергетики Александр Новак президенту Владимиру Путину.