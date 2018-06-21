Россия в этом году на четверть нарастила импорт пальмового масла

В январе-апреле 2018 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 26,3% по сравнению с январем-апрелем прошлого года — до 335 тыс. тонн, сообщает "Интерфакс" о ссылкой на данные Федеральной службы госстатистики (Росстат).

В апреле импорт снизился в годовом выражении на 0,8% — до 68,2 тыс. тонн. При этом в январе-апреле прошлого года было зафиксировано снижение импорта пальмового масла на 9,9%.

Импорт кокосового (копрового) масла, и масла бабассу за январь-апрель сократился в годовом выражении на 17,7% — до 23,3 тыс. тонн. Ввоз подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел вырос в 2,3 раза — до 11,6 тыс. тонн. За четыре месяца РФ ввезла 17,2 тыс. тонн сливочного масла, что на 44,1% меньше, чем в январе-апреле е прошлого года.

Напомним, в России стали много говорить о пальмовом масле после введения Москвой эмбарго на поставки продуктов из западных стран в 2014 году. Из-за роста цен на еду производители стали предлагать новые товары из более дешевых ингредиентов. В 2015 году импорт пальмового масла резко подскочил, и Россия стала крупнейшим его импортером в мире.