Россия уничтожила почти 99% запасов химоружия

Россия уничтожила 98,9% запасов отравляющих веществ, сообщил "Интерфаксу" начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин в понедельник.

"В России уничтожено 39 тыс. 528 тонн боевых отравляющих веществ из имевшихся 40 тыс., что составляет 98,9%", — сказал он.

Капашин напомнил, что шесть специально созданных для этого объектов полностью справились с поставленными перед ними задачами, уничтожив местные арсеналы отравляющих веществ, работы продолжаются только на последнем седьмом объекте — в поселке Кизнер в Удмуртии.

Он также отметил, что на объекте "Кизнер" достроены и 1 июля будут введены в эксплуатацию два завершающих корпуса по уничтожению химических боеприпасов, снаряженных люизитом и отравляющими веществами типа ви-икс.

"В штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности до конца 2017 года мы уничтожим и их, — подчеркнул генерал-полковник. — Таким образом, все запасы химического оружия в Российской Федерации будут полностью уничтожены".

Валерий Капашин также сообщил, что в понедельник уничтожены все хранившиеся в России запасы боевого отравляющего вещества зарин.

"Выполняя обязательства по международной Конвенции о запрещении химического оружия, в рамках федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" мы полностью уничтожили еще один вид отравляющих веществ — зарин", — сказал Валерий Капашин в понедельник.

Уничтожение зарина завершилось в 01:00 по Москве понедельника. Капашин напомнил, что ранее Россия уже уничтожила все имевшиеся запасы иприта и зомана.