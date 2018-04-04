Россия созывает заседание Совбеза ООН по "делу Скрипаля"

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объявил о решении России потребовать созыва открытого заседания Совета Безопасности ООН в четверг, 5 апреля, в связи с "делом Скрипаля", передает ТАСС.
"Применение химического оружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано… безнаказанность недопустима… применение такого оружия представляет собой угрозу распространения оружия массового уничтожения", — подчеркнул дипломат.
"Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра во второй половине дня, в 15:00 (22:00 мск), открытое заседание Совбеза ООН", — заявил Небензя, обращаясь к председателю международной организации.
Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, в свою очередь, заявил, что взаимодействие между техсекретариатом ОЗХО и Великобританией по "делу Скрипаля" нетранспарентно, потому что РФ и другие члены исполнительного совета отстранены от расследования.