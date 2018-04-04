Россия созывает заседание Совбеза ООН по "делу Скрипаля"

"Нам говорят, что могут ознакомить нас с результатами этого расследования, с тем, что делали эксперты ОЗХО, находясь в Англии, только при наличии доброй воли Великобритании. Но, зная, как ведут себя наши британские, так сказать, партнеры, на их добрую волю рассчитывать не приходится", — отметил он (цитата по "Интерфаксу").

Шульгин также подчеркнул, что Россия "не меньше, а больше заинтересована в расследовании того, что произошло в Солсбери".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тем временем заявил, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и министру иностранных дел королевства Борису Джонсону придется приносить извинения России из-за ситуации вокруг "дела Скрипаля".

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре выразил надежду на то, что на сессии ОЗХО 4 апреля в "деле Скрипаля" будет поставлена точка.

Напомним, 14 марта Совет Безопасности ООН уже обсуждал инцидент с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, из-за которого Лондон обвинил Россию в химической атаке и объявил об ответных мерах. В тот день заседание было созвано по инициативе британской стороны.

Ключевыми моментами заседания стали заявление о готовности России провести совместное с Великобританией расследование инцидента после получения необходимых материальных доказательств и фактический отказ Лондона предоставить таковые, который нашел отражение в заключительном выступлении и. о. британского постпреда при ООН Джонатана Аллена.

Эту позицию он оправдал Конвенцией о запрещении химического оружия, в которой, по его утверждению, "нет положений, требующих от Великобритании поделиться образцами, собранными в рамках уголовного расследования".