04.04.2018, 21:47

Россия созывает заседание Совбеза ООН по "делу Скрипаля"

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NEWSru.com
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Vasily Nebenzya
Василий НебензяFoto: Don EMMERT, AFP PHOTO

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объявил о решении России потребовать созыва открытого заседания Совета Безопасности ООН в четверг, 5 апреля, в связи с "делом Скрипаля", передает ТАСС.

"Применение химического оружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано… безнаказанность недопустима… применение такого оружия представляет собой угрозу распространения оружия массового уничтожения", — подчеркнул дипломат.

"Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра во второй половине дня, в 15:00 (22:00 мск), открытое заседание Совбеза ООН", — заявил Небензя, обращаясь к председателю международной организации.

Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, в свою очередь, заявил, что взаимодействие между техсекретариатом ОЗХО и Великобританией по "делу Скрипаля" нетранспарентно, потому что РФ и другие члены исполнительного совета отстранены от расследования.

"Нам говорят, что могут ознакомить нас с результатами этого расследования, с тем, что делали эксперты ОЗХО, находясь в Англии, только при наличии доброй воли Великобритании. Но, зная, как ведут себя наши британские, так сказать, партнеры, на их добрую волю рассчитывать не приходится", — отметил он (цитата по "Интерфаксу").

Шульгин также подчеркнул, что Россия "не меньше, а больше заинтересована в расследовании того, что произошло в Солсбери".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тем временем заявил, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и министру иностранных дел королевства Борису Джонсону придется приносить извинения России из-за ситуации вокруг "дела Скрипаля".

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Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре выразил надежду на то, что на сессии ОЗХО 4 апреля в "деле Скрипаля" будет поставлена точка.

Напомним, 14 марта Совет Безопасности ООН уже обсуждал инцидент с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, из-за которого Лондон обвинил Россию в химической атаке и объявил об ответных мерах. В тот день заседание было созвано по инициативе британской стороны.

Ключевыми моментами заседания стали заявление о готовности России провести совместное с Великобританией расследование инцидента после получения необходимых материальных доказательств и фактический отказ Лондона предоставить таковые, который нашел отражение в заключительном выступлении и. о. британского постпреда при ООН Джонатана Аллена.

Эту позицию он оправдал Конвенцией о запрещении химического оружия, в которой, по его утверждению, "нет положений, требующих от Великобритании поделиться образцами, собранными в рамках уголовного расследования".

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