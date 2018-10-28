28.10.2018, 12:12

Россия развернет комплексы "Самарканд" под Калининградом и в Белоруссии

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РБК
EST 2
Россия развернет комплексы "Самарканд" под Калининградом и в Белоруссии
Foto: Ria Novosti, Scanpix

Министерство обороны РФ намерено разместить новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на ряде стратегических направлений, в том числе в Калининградской области и в Белоруссии. Это следует из извещения о проведении закрытого аукциона на монтаж оборудования, размещенного на сайте госзакупок, пишет РБК.

"Доработка, монтаж и подключение составных частей комплекса РЭП (радиоэлектронного подавления. — РБК) "Самарканд" к системе передачи данных Министерства обороны Российской Федерации", — описывается суть контракта. Начальная стоимость контракта — 61 млн руб. Все комплексы должны быть введены в строй до 10 ноября 2019 года.

Исполнителю предстоит обеспечить работу комплексов в 13 военных частях. По данным из открытых источников, перечисленные в тендере воинские части дислоцируются на Дальнем Востоке, в Мурманской и Нижегородской областях, Калининградской области и Белоруссии. Эту информацию подтверждает и агентство "Интерфакс".

Задачей комплексов радиоэлектронного подавления является постановка помех и срыв коммуникаций противника.

НАТО обвиняет Россию в милитаризации Калининградской области и модернизации военных объектов в самом западном регионе страны. Внимание на военную активность России в Калининградской области ранее обращал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью РБК. "Мы замечаем, что в последние несколько лет Россия милитаризует Калининградскую область: она разместила там новые современные средства вооружения… Мы также замечаем, что Россия инвестирует в инфраструктуру Калининграда, я не буду называть конкретные системы вооружения, согласно информации разведывательных служб НАТО, но мы пристально следим за деятельностью России в Калининграде", — говорил он.

Особую тревогу Запада, в частности, вызывает размещение под Калининградов ракетных комплексов "Искандер". А в октябре телекомпания CNN на основании данных спутникового наблюдения сообщила, что российские военные модернизировали хранилища ядерных зарядов в регионе.

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