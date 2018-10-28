Россия развернет комплексы "Самарканд" под Калининградом и в Белоруссии

"Доработка, монтаж и подключение составных частей комплекса РЭП (радиоэлектронного подавления. — РБК) "Самарканд" к системе передачи данных Министерства обороны Российской Федерации", — описывается суть контракта. Начальная стоимость контракта — 61 млн руб. Все комплексы должны быть введены в строй до 10 ноября 2019 года.

Исполнителю предстоит обеспечить работу комплексов в 13 военных частях. По данным из открытых источников, перечисленные в тендере воинские части дислоцируются на Дальнем Востоке, в Мурманской и Нижегородской областях, Калининградской области и Белоруссии. Эту информацию подтверждает и агентство "Интерфакс".

Задачей комплексов радиоэлектронного подавления является постановка помех и срыв коммуникаций противника.