Россия рассказала о сбившей ”Боинг” над Донбассом ракете

По найденным на месте трагедии обломкам снаряда удалось установить его бортовой номер. В 1986-м ракета была отправлена в воинскую часть в городе Стрый Львовской области Украинской ССР. После этого ракета на территорию России не вывозилась.

В Минобороны также заявили, что международная следственная группа может ознакомиться с рассекреченными документами о сбившей малайзийский ”Боинг” ракете. Кроме того отмечается, что видеозаписи, которые международная комиссия использовала в качестве доказательства причастности российских военных к катастрофе сфальсифицированы.

В мае совместная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что ”Боинг” сбил ”Бук” российских вооруженных сил. В оборонном ведомстве заключение комиссии отвергли.