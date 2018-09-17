17.09.2018, 12:31

Россия рассказала о сбившей ”Боинг” над Донбассом ракете

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Lenta.ru
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MH17
MH17Foto: Maksim Blinov, RIA Novosti

В Министерстве обороны России заявили, что ракета, сбившая ”БоингMalaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года, была изготовлена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье в 1986 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По найденным на месте трагедии обломкам снаряда удалось установить его бортовой номер. В 1986-м ракета была отправлена в воинскую часть в городе Стрый Львовской области Украинской ССР. После этого ракета на территорию России не вывозилась.

В Минобороны также заявили, что международная следственная группа может ознакомиться с рассекреченными документами о сбившей малайзийский ”Боинг” ракете. Кроме того отмечается, что видеозаписи, которые международная комиссия использовала в качестве доказательства причастности российских военных к катастрофе сфальсифицированы.

В мае совместная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что ”Боинг” сбил ”Бук” российских вооруженных сил. В оборонном ведомстве заключение комиссии отвергли.

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