28.08.2018, 14:34

Россия проведет крупнейшие за 37 лет военные учения

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Deutsche Welle
EST
Zapad-2013
фото иллюстративноеFoto: Igor Zarembo, RIA Novosti

В маневрах "Восток-18", которые станут самыми масштабными с 1981 года, будут задействованы 36 тысяч единиц военной техники, а также около 300 тысяч военнослужащих.

Россия проведет самые масштабные военные учения с 1981 года. Запланированные на сентябрь маневры "Восток-2018" "в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее", сообщил министр обороны Сергей Шойгу журналистам во вторник, 28 августа. По его словам, в учениях примут участие почти 300 тысяч военнослужащих и более тысячи летательных аппаратов.

Будут задействованы войска Восточного и Центрального военных округов, Воздушно-десантные войска, а также силы Тихоокеанского и Северного флотов. В "максимально приближенных к боевым" условиях будут одновременно "находиться в движении" 36 тысяч единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП), заявил Шойгу.

Маневры "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. Учения получили международный статус, на одном из их этапов будут задействованы подразделения Китая и Монголии.

В 1981 году отрабатывался ввод войск в Польшу

Учения "Запад-81" проходили в сентябре 1981 года в Беларуси, странах Балтии и в Украине, в них приняли участие десятки тысяч советских военнослужащих, напоминает агентство РБК. В ходе маневров, в частности, отрабатывался ввод войск на территорию Польши, которая в то время была охвачена массовыми протестами, организованными оппозиционным профсоюзом "Солидарность". Спустя три месяца после учений в Польше было введено военное положение.

Tallinn Hockey weekend
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