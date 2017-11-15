Россия простила Венесуэле дефолт

Россия согласилась реструктуризировать долг Венесуэлы на $3,15 млрд. При этом в ближайшие шесть лет Москва на выплаты, похоже, особо не рассчитывает — долг страны только по облигациям превышает $60 млрд. Однако реструктуризация российского долга может стать аргументом в переговорах Каракаса с другими кредиторами. Между тем рейтинговые агентства уже объявили в стране ”выборочный дефолт”.

Рука поддержки из Москвы

Россия и Венесуэла подписали 15 ноября межправительственный протокол, предусматривающий реструктуризацию задолженности Венесуэлы перед Россией, говорится в официальном сообщении Минфина РФ.

Сумма консолидированного долга Венесуэлы составила $3,15 млрд, а новый график погашения задолженности предусматривает платежи в течение 10 лет, объем которых в первые шесть минимален.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что венесуэльские министры финансов и сельского хозяйства Симон Серпа и Уильмар Кастро Сотельдо прибыли в Москву для обсуждения деталей и подписания согласованного ранее соглашения о реструктуризации долга Венесуэлы перед Россией.

О готовности Москвы дать Каракасу отсрочку по выплате долга ранее заявил министр финансов Антон Силуанов. Он пояснил, что на первом этапе Венесуэле будут предложены льготные условия с небольшой суммой погашения, а основная часть платежей будет перенесена на второй этап.

”Облегчение долгового бремени, предоставляемое республике в результате реструктуризации задолженности, позволит направить высвободившиеся средства на развитие экономики страны, улучшит платежеспособность дебитора, повысит шансы всех кредиторов на возврат ранее предоставленных Венесуэле кредитов”, — подчеркивается в сообщении российского Минфина.

Россия является одним из самых крупных кредиторов Боливарианской республики. В 2011 году Москва предоставила Каракасу кредит на сумму до $4 млрд для финансирования поставок российской промышленной продукции. Позже венесуэльские власти попросили продлить срок его использования.

В сентябре 2016 года правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение о выдаче кредита Венесуэле, в соответствии с которым долг на общую сумму $2,84 млрд (с учетом самого долга, процентов и начислений по просрочке выплат) консолидируется и гасится равными полугодовыми траншами в течение трех лет начиная с марта 2019 года.

Как поясняет Интерфакс, эта сумма складывается из нескольких статей: просрочка по долгу и по процентам в размере $265 млн, проценты на просрочку — $14,5 млн, основной долг к погашению 30 сентября 2016 года — $265 млн, с 31 марта 2017 года по 30 сентября 2021 года — $2,2 млрд, проценты к оплате 30 сентября — $87 млн. Начиная с 26 сентября на использованную сумму кредита начисляются проценты по ставке 8% годовых, проценты по просрочке — 12%.

Идя на реструктуризацию долга, Россия рассчитывает, что со временем долг все же будет возмещен, при этом Москва сохраняет политическое влияние и проекты в регионе, отмечает старший аналитик ИК ”Фридом Финанс” Богдан Зварич. Сама Венесуэла при этом, с одной стороны, откладывает выплаты по долгу России, с другой — заручается аргументом для переговоров с другими кредиторами, которым страна может также предложить реструктуризацию, отмечает эксперт.

Кому должна — всем прощаю

Россия далеко не единственный кредитор Венесуэлы. Накануне ТАСС со ссылкой на электронную версию журнала ”Вежа” сообщил, что

на невыплату долга в $262 млн со стороны Венесуэлы в Парижский клуб пожаловалась Бразилия.

По данным издания, средства были выделены на развитие торговли между компаниями двух стран. Выплаты должны были состояться в сентябре этого года, однако деньги так и не были перечислены.

По данным Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна, в 2016 году объем внешнего долга Венесуэлы достиг 132,15 млрд долларов, по этому показателю страна стала одним из лидеров в регионе.

В начале ноября лидер южноамериканской республики Николас Мадуро заявил о намерении провести реструктуризацию растущего внешнего долга страны, пообещав направить в ближайшие дни $1,1 млрд на погашение облигаций.

”Начиная с сегодняшнего дня (четверг, 2 ноября — ”Газета.Ru”), я объявляю политику рефинансирования и реструктуризации внешнего долга и всех выплат Венесуэлы”, — сказал он.

14 ноября министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес объявил, что его страна начала рефинансирование госдолга и приступила к платежам по процентам за его обслуживание.

Его заявление было опубликовано в твиттере венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. По словам чиновника, на прошлой неделе были выплачены два миллиарда долларов, а компания PDVSA выплатила проценты по своему долгу.

Помимо прочего, венесуэльская госкомпания PDVSA должна ”Роснефти”, по разным подсчетам, около $6 млрд, выданных в качестве аванса за поставку нефти и нефтепродуктов.

14 ноября вице-президент НК ”Роснефть” заявил в ходе телеконференции, что компания не видит особых рисков в погашении долга со стороны Венесуэлы. ”Мы видим продолжение платежей со стороны Венесуэлы”, — заметил он.

Шансы на дефолт 1 к 2

Для обсуждения реструктуризации долга кредиторы 13 ноября провели встречу с властями Венесуэлы, однако никакого конкретного предложения со стороны официального Каракаса пока не получили, сообщили Reuters осведомленные источники. А сама встреча продлилась всего около получаса.

Если у Венесуэлы получится договориться с другими кредиторами о реструктуризации, ей удастся отсрочить выплаты, а, значит, найти средства, чтобы исправить ситуацию в экономике, отмечает Зварич.

Между тем, 14 ноября рейтинговое агентство Standard & Poor's первым официально объявило о невыполнении Венесуэлой своих долговых обязательств и в связи с этим понизило рейтинг страны по обязательствам в иностранной валюте до ”SD” (”выборочный дефолт”).

На следующий день Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Венесуэлы с C до RD (”ограниченный дефолт”). В агентстве пояснили понижение рейтинга тем, что выплаты инвесторам по суверенным облигациям на $200 млн, которые должны быть погашены в 2019 и 2024 годах, так и не были произведены. Льготный период в 30 дней истек по ним 13 ноября.

Рейтинг этих бондов Fitch снизило до D (дефолт) и подтвердило рейтинги других выпусков госбумаг на уровне С.

S&P же оценило вероятность дефолта Венесуэлы в ближайшие три месяца как 1 к 2.

Назвать точную сумму общего внешнего долга Венесуэлы сейчас непросто. WSJ ранее отмечала, что по разным оценкам он может составлять от $100 млрд до $150 млрд. Только долги по облигациям страны превышают $60 млрд.

Мадуро неоднократно заявлял, что не согласится на дефолт. Представители власти заверяют, что страна всегда выполняла и будет выполнять свои финансовые обязательства, а нынешние проблемы объясняют ”экономической войной со стороны США”.

В августе президент Соединенных штатов Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций в отношении Венесуэлы. Так, документ запрещает американским компаниям сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными официальным Каракасом и компанией PDVSA, со сроками погашения более 30 и более 90 дней соответственно.