Россия проиграла Европе торговый спор

Ключевой спор касался положений так называемого Третьего энергопакета ЕС, который запрещает добытчикам газа владеть магистральными газопроводами. Российские представители не смогли убедить ВТО в том, что этот документ носит дискриминационный характер. Помимо этого, Россия не смогла убедить арбитров в том, что ее несправедливо исключили из газовой директивы Евросоюза для промысловых трубопроводов и лишили преференций для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ).

Вместе с тем российская сторона, а именно Минэкономразвития, сочла решение ВТО позитивным. Ведомство настаивает, что три из шести пунктов разбирательства были вынесены в пользу России. Арбитры признали неправомерными требование ЕС продавать газ на бирже, а также ограничения по поставкам российского газа по газопроводу OPAL, согласно которым его можно было использовать только на 50 процентов, невзирая на то что OPAL мог наполняться газом только через ”Северный поток”, так как является его сухопутным продолжением.