Россия приравняла паспорта ДНР и ЛНР к украинским документам

Для обладателей паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в России действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщают ”Новые известия”.

Как отмечает издание, эту информацию одному из российских СМИ подтвердили источники в Госдуме, работник миграционного управления МВД, член Совета по по правам человека при президенте (СПЧ) и представитель ЛНР. ”Мы с удивлением узнали, что жители ДНР и ЛНР должны каждые 90 дней выезжать. Люди об этом не знали”, — цитируют ”Новые известия” члена нижней палаты парламента. Другой депутат уточнил, что после подписания указа не были выработаны соответствующие подзаконные акты.

Глава комиссии по миграционной политике в Совете по правам человека Евгений Бобров также подтвердил, что жители самопровозглашенных республик Донбасса имеют в России тот же статус, что и граждане Украины.

Вместе с тем, представитель ополчения Александр Жучковский отметил, что обладатели паспортов ДНР и ЛНР при въезде в РФ не заполняют миграционную карту.

17 марта постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич разъяснил, что Москва может отменить решение о признании документов ДНР и ЛНР, если Киев выполнит минские соглашения.

Указ о признании в России документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, был подписан в феврале президентом РФ Владимиром Путиным. В Киеве назвали этот шаг доказательством нарушения Россией международного права.