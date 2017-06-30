Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы

Москва приостанавливает уплату взноса в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) до полного восстановления полномочий делегации Федерального Собрания России, заявляют в МИД РФ.

"С учетом происходящего Российская Федерация приняла решение приостановить уплату своего взноса в Совет Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ", — говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте дипведомства.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда в ходе телефонного разговора в пятницу.

Делегация России в 2014 году была лишена в ПАСЕ основных полномочий за ситуацию вокруг Крыма и Украины и поэтому отказалась принимать участие в сессиях Ассамблеи.