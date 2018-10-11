11.10.2018, 18:20

Россия приостановила пилотируемые полеты в космос

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Deutsche Welle
EST
Россия приостановила пилотируемые полеты в космос
Foto: AFP, AFP/Scanpix

При запуске ракеты "Союз МС-10" с космодрома Байконур случилась авария. Согласно удаленным твитам Роскосмоса, штатный полет длился как минимум до 287-й секунды.

В связи с аварией при старте ракеты "Союз МС-10" Россия временно прекратит пилотируемые пуски в космос. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов на пресс-конференции в Москве в четверг, 11 октября. "Естественно, в такой ситуации пилотируемые пуски прекращаются до разбора всей ситуации для того, чтобы обеспечить безопасность", - заявил Борисов, отметив, что подобные аварии в истории космонавтики уже случались.

Он напомнил, что доставку космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) сейчас обеспечивает только Россия, и пообещал предоставлять США всю необходимую информацию о происшествии.

Что произошло при запуске ракеты

11 октября во время старта ракеты "Союз МС-10" на МКС с космодрома Байконур случилась авария. Капсула с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом благополучно приземлилась в Казахстане. Овчинин и Хейг находятся в Джезказгане и проходят медицинское обследование перед вылетом на Байконур.

Ранее директор американского Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн писал на своей странице в соцсети Twitter, что Овчинина и Хейга доставят в российский Центр подготовки космонавтов имени Гагарина близ Москвы.

Противоречивая информация о ходе запуска

По данным источника "Интерфакса", авария произошла при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени на 119-й секунде. Однако после этого времени в твиттере Роскосмоса дважды сообщалось, что запуск "Союза", в том числе отделение второй ступени, проходит в штатном режиме. Позже эти сообщения были удалены.

Другой собеседник "Интерфакса" предположил, что "из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию". В Роскосмосе сообщили, что для изучения причин крушения создана государственная комиссия.

Алексей Овчинин планировал вместе с другим российским космонавтом, Сергеем Прокопьевым, в середине ноября выйти в открытый космос, чтобы вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и микрометеоритную защиту корабля "Союз МС-09", на котором в конце августа произошла утечка воздуха.

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